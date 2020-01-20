Фото: флаг Болгарии (flickr.com/klearchos)

Правительство Борисова не справилось с импортом мусора и скандалом с водоснабжением

В Болгарии внесли в парламент предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра Бойко Борисова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По мнению болгарской оппозиционной Социалистической партии, правительство Борисова не справилось с импортом мусора и скандалом с водоснабжением, в результате которого министр по вопросам окружающей среды был отстранен в этом месяце.

"Жалобы на его правительство сосредоточены вокруг нехватки водоснабжения в городе Перник, недалеко от столицы Софии, где вода была направлена ​​на промышленную деятельность, несмотря на дефицит. Социалисты говорят, что правительство также не смогло контролировать переработку и сжигание импортированного мусора после того, как СМИ сообщили о местах с сотнями тысяч тонн нерегулируемого мусора", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Борисов сохранит пост при поддержке небольшой популистской партии и независимых депутатов, которые помогли ему пережить четыре попытки объявить вотум недоверия с 2017 года.

Напомним, парламент Молдовы проголосовал за отставку правительства премьера Майи Санду. Вотум недоверия одобрили 63 депутата из 101. Прозападное правительство под руководством Санду проработало пять месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, парламент Молдовы на заседании проголосовал за утверждение нового правительства во главе с премьер-министром Ионом Кику