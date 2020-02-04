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Президент Болгарії висловив недовіру уряду

Новини » Політика     04.02.2020 - 22:19
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
Фото: Румен Радеев (www.facebook.com/President.bg)

За словами Румена Радева, уряд не діє в інтересах громадян країни.

Президент Болгарії Румен Радев висловив недовіру уряду країни на чолі з Бойком Борисовим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTA.

За словами болгарського президента, уряд не діє в інтересах громадян країни.

"На сьогодні я офіційно висловлюю недовіру уряду, який не діє в інтересах болгарських громадян та є відповідальним за гостру кризу в нашому суспільстві", - заявив Радев.

При цьому він додав, що вже три роки закликає уряд відповідально та ефективно працювати в інтересах болгар не як політичний противник, а як глава держави, усвідомлюючи та піклуючись про майбутнє Болгарії. На жаль, констатував він, цього не сталося.

Закінчуючи своє звернення, президент Радев заявив, що "майбутнє Болгарії - бути вільною європейською державою, чиї громадяни не бояться репресій та довіряють закону".

Зі свого боку, болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов наголосив, що президент втручається у розподіл влади.

Нагадаємо, 20 січня у Болгарії внесли до парламенту пропозицію про вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бойко Борисова. На думку болгарської опозиційної Соціалістичної партії, уряд Борисова не впорався з імпортом сміття і скандалом з водопостачанням.

Крім того, парламент Молдови проголосував за відставку уряду прем'єра Майї Санду. Вотум недовіри схвалили 63 депутати з 101. Прозахідний уряд під керівництвом Санду пропрацював п'ять місяців.

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