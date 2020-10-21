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Президент Болгарии ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Автор: Инна Собора

Президент Болгарии Румен Радев переходит в режим самоизоляции в качестве меры предосторожности. Он общался из носителем коронавируса.

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Об этом пишет DW.

Так, Радев несколькими днями ранее общался с высокопоставленным представителем болгарских ВВС, у которого позднее было выявлено заболевание COVID-19.

Президент был вынужден прервать визит в Эстонию. Его первый тест оказался отрицательным.

Сам Радев особо выделил отсутствие каких-либо симптомов и подчеркнул, что строго выполняет все предписания врачей.

Ранее сообщалось, что в Болгарии из-за пандемии коронавируса вводят обязательное ношение масок на улице с 22 октября.

Напомним, в Латвии собираются штрафовать за отсутствие медицинской маски у граждан в общественном месте.

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