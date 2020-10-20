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В Болгарии ввели обязательное ношение масок на улице

Вторник 20 октября 2020 23:15
В Болгарии ввели обязательное ношение масок на улице
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Болгарии из-за пандемии коронавируса вводят обязательное ношение масок на улице с 22 октября. Ограничения будут действовать до конца ноября.

Об этом сообщает DW.

Министр здравоохранения страны Костадин Ангелов убежден, что ношение защитных масок, включительно с соблюдением социального дистанцирования и проведением регулярных дезинфекционных мероприятий, поможет замедлить распространение вируса примерно на 30 процентов и поможет избежать перегрузки системы охраны здоровья.

"Мы ожидаем, что количество новых случаев инфицирования снизится, если люди будут строго придерживаться этих мер", - сказал он.

Всего в Болгарии, население которой составляет 7 миллионов человек, зафиксировано 30 527 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки подтвердили 1024 случаи заболевания.

Ранее сообщалось, что в Латвии собираются штрафовать за отсутствие медицинской маски у граждан в общественном месте.

Напомним, за последнюю неделю в мире число зараженных на коронавирусом выросло более чем на 2,4 миллиона человек, что является самым высоким еженедельным показателем с начала пандемии.

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