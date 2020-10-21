Президент Болгарії пішов на самоізоляцію через коронавірус

Президент Болгарії Румен Радев переходить в режим самоізоляції в якості запобіжного заходу. Він спілкувався з носієм коронавіруса.

Про це пише DW.

Так, Радев кількома днями раніше спілкувався з високопоставленим представником болгарських ВВС, у якого пізніше було виявлено захворювання COVID-19.

Президент був змушений перервати візит в Естонію. Його перший тест виявився негативним.

Сам Радев особливо виділив відсутність будь-яких симптомів і підкреслив, що строго виконує всі приписи лікарів.

Раніше повідомлялося, що в Болгарії з-за пандемії коронавіруса вводять обов'язкове носіння масок на вулиці з 22 жовтня.

Нагадаємо, в Латвії збираються штрафувати за відсутність медичної маски громадян в громадському місці.