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Президент Болгарії пішов на самоізоляцію через коронавірус

Автор: Инна Собора

Президент Болгарії Румен Радев переходить в режим самоізоляції в якості запобіжного заходу. Він спілкувався з носієм коронавіруса.

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Про це пише DW.

Так, Радев кількома днями раніше спілкувався з високопоставленим представником болгарських ВВС, у якого пізніше було виявлено захворювання COVID-19.

Президент був змушений перервати візит в Естонію. Його перший тест виявився негативним.

Сам Радев особливо виділив відсутність будь-яких симптомів і підкреслив, що строго виконує всі приписи лікарів.

Раніше повідомлялося, що в Болгарії з-за пандемії коронавіруса вводять обов'язкове носіння масок на вулиці з 22 жовтня.

Нагадаємо, в Латвії збираються штрафувати за відсутність медичної маски громадян в громадському місці.

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