Президент Болгарии о требовании РФ о выводе войск НАТО: не принимаем ультимативные требования

Президент Болгарии Румен Радев отреагировал на требования России по так называемых "гарантиям безопасности", которые предполагают вывод войск НАТО с территории страны. По его словам, требования РФ неприемлемы и беспредметны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Болгария".

"Наша страна не принимает ультимативные требования ни от кого", - заявил президент Болгарии. Он также подчеркнул, что в Болгарии нет постоянно расположенных союзнических контингентов и боевой техники. При этом болгарский глава государства добавил, что суверенное решение о подобном постоянном присутствии или временном развертывании принадлежит Болгарии, в соответствие с ее обязательствами союзника.