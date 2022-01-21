Президент Болгарії про вимогу РФ про виведення військ НАТО: не приймаємо ультимативні вимоги

Президент Болгарії Румен Радев відреагував на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки", які передбачають виведення військ НАТО з території країни. За його словами, вимоги РФ неприйнятні і безпредметні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Болгарія".

"Наша країна не приймає ультимативні вимоги ні від кого", - заявив президент Болгарії. Він також підкреслив, що в Болгарії немає постійно розташованих союзницьких контингентів і бойової техніки. При цьому Болгарський глава держави додав, що суверенне рішення про подібну постійну присутність або тимчасове розгортання належить Болгарії, у відповідність з її зобов'язаннями союзника.