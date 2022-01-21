Президент Болгарии о требовании РФ о выводе войск НАТО: не принимаем ультимативные требования
Президент Болгарии Румен Радев отреагировал на требования России по так называемых "гарантиям безопасности", которые предполагают вывод войск НАТО с территории страны. По его словам, требования РФ неприемлемы и беспредметны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Болгария".
"Наша страна не принимает ультимативные требования ни от кого", - заявил президент Болгарии.
Он также подчеркнул, что в Болгарии нет постоянно расположенных союзнических контингентов и боевой техники.
При этом болгарский глава государства добавил, что суверенное решение о подобном постоянном присутствии или временном развертывании принадлежит Болгарии, в соответствие с ее обязательствами союзника.
Отметим, Болгария, которая была одним из ближайших союзников Москвы в эпоху холодной войны, вступила в НАТО в 2004 году.
Напомним, ранее МИД России заявил, что требования по "гарантиям безопасности" помимо невступления Украины и Грузии в НАТО подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.
Министерство иностранных дел Румынии уже отвергло как "неуместные и безосновательные" заявления российского МИД относительно военного присутствия НАТО в стране.