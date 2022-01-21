Президент Болгарії про вимогу РФ про виведення військ НАТО: не приймаємо ультимативні вимоги
Президент Болгарії Румен Радев відреагував на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки", які передбачають виведення військ НАТО з території країни. За його словами, вимоги РФ неприйнятні і безпредметні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Болгарія".
"Наша країна не приймає ультимативні вимоги ні від кого", - заявив президент Болгарії.
Він також підкреслив, що в Болгарії немає постійно розташованих союзницьких контингентів і бойової техніки.
При цьому Болгарський глава держави додав, що суверенне рішення про подібну постійну присутність або тимчасове розгортання належить Болгарії, у відповідність з її зобов'язаннями союзника.
Зазначимо, Болгарія, яка була одним з найближчих союзників Москви в епоху холодної війни, вступила в НАТО в 2004 році.
Нагадаємо, раніше МЗС Росії заявило, що вимоги щодо "гарантій безпеки" крім невступу України і Грузії в НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.
Міністерство закордонних справ Румунії вже відкинуло як "недоречні і безпідставні" заяви російського МЗС щодо військової присутності НАТО в країні.