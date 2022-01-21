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Президент Болгарії про вимогу РФ про виведення військ НАТО: не приймаємо ультимативні вимоги

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П'ятниця 21 січня 2022 21:05
Президент Болгарії про вимогу РФ про виведення військ НАТО: не приймаємо ультимативні вимоги Фото: президент Болгарії Румен Радев (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Болгарії Румен Радев відреагував на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки", які передбачають виведення військ НАТО з території країни. За його словами, вимоги РФ неприйнятні і безпредметні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Болгарія".

"Наша країна не приймає ультимативні вимоги ні від кого", - заявив президент Болгарії.

Він також підкреслив, що в Болгарії немає постійно розташованих союзницьких контингентів і бойової техніки.

При цьому Болгарський глава держави додав, що суверенне рішення про подібну постійну присутність або тимчасове розгортання належить Болгарії, у відповідність з її зобов'язаннями союзника.

Зазначимо, Болгарія, яка була одним з найближчих союзників Москви в епоху холодної війни, вступила в НАТО в 2004 році.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії заявило, що вимоги щодо "гарантій безпеки" крім невступу України і Грузії в НАТО мають на увазі виведення військ з Болгарії та Румунії.

Міністерство закордонних справ Румунії вже відкинуло як "недоречні і безпідставні" заяви російського МЗС щодо військової присутності НАТО в країні.

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