Президент Болгарии переизбрался на второй срок, - экзит-полы

В Болгарии опубликовали результаты экзит-полов второго тура президентских выборов. По их данным, действующий президент Румен Радев одерживает победу и остается в кресле главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Радев благодаря поддержке нескольких антикоррупционных партий и социалистов набирает 64-66% голосов, а его конкурент Анастаса Герджикова, поддержанная правоцентристами, получает поддержку лишь 32-33% избирателей.

Экзит-полы, проведенные компаниями Alpha Research и Gallup International, показали, что Радев победил в решающем туре воскресных президентских выборов с большим отрывом.

Напомним, недавно Радев оскандалился из-за заявления о "российском" Крыме.

После того, как МИД Украины потребовал объяснений, Радев заявил, что в этой ситуации нет драмы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с резким заявлением, отметив, что слова Радева вредят отношениям между странам.