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Президент Болгарии переизбрался на второй срок, - экзит-полы

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Болгария, Воскресенье 21 ноября 2021 22:05
Президент Болгарии переизбрался на второй срок, - экзит-полы Фото: президент Болгарии Румен Радев (flickr.com/nato)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Болгарии опубликовали результаты экзит-полов второго тура президентских выборов. По их данным, действующий президент Румен Радев одерживает победу и остается в кресле главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Экзит-полы, проведенные компаниями Alpha Research и Gallup International, показали, что Радев победил в решающем туре воскресных президентских выборов с большим отрывом.

Радев благодаря поддержке нескольких антикоррупционных партий и социалистов набирает 64-66% голосов, а его конкурент Анастаса Герджикова, поддержанная правоцентристами, получает поддержку лишь 32-33% избирателей.

Напомним, недавно Радев оскандалился из-за заявления о "российском" Крыме.

После того, как МИД Украины потребовал объяснений, Радев заявил, что в этой ситуации нет драмы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с резким заявлением, отметив, что слова Радева вредят отношениям между странам.

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