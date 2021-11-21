Президент Болгарії переобрався на другий термін, - екзит-поли
У Болгарії опублікували результатів екзит-полів другого туру президентських виборів. За їх даними, чинний президент Румен Радєв здобуває перемогу та залишається у кріслі глави держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Екзит-поли, проведені компаніями Alpha Research та Gallup International, показали, що Радєв переміг у вирішальному турі недільних президентських виборів з великим відривом.
Радєв завдяки підтримці кількох антикорупційних партій та соціалістів набирає 64-66% голосів, а його конкурент Анастаса Герджикова, підтримана правоцентристами, здобуває підтримку лише 32-33% виборців.
Нагадаємо, нещодавно Радєв оскандалився через заяву про "російський" Крим.
Після того, як МЗС України зажадало пояснень, Радєв заявив, що у цій ситуації немає драми.
У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив з різкою заявою, наголосивши, що слова Радєва шкодять відносинам між країнам.