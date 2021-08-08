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Президент "Барселоны" назвал клуб, куда перейдет Месси

Автор: Анастасия Рокитна

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал клуб, куда перейдет футболист Лионель Месси. Этот клуб называется "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его заявление в интервью Tuttomercatoweb.

По его словам, он сделал все, чтобы Месси остался в "Барселоне".

"Лионель перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", но этого не произойдет", - сказал он.

Месси является воспитанником "Барселоны", в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев.

Напомним, Лионель Месси официально уходит из испанского футбольного клуба "Барселона".

Ранее Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины.

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Месси