Президент "Барселоны" назвал клуб, куда перейдет Месси

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его заявление в интервью Tuttomercatoweb .

По его словам, он сделал все, чтобы Месси остался в "Барселоне".

"Лионель перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", но этого не произойдет", - сказал он.

Месси является воспитанником "Барселоны", в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев.