Президент "Барселони" назвав клуб, куди перейде Мессі

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав клуб, куди перейде футболіст Ліонель Мессі. Цей клуб називається "Парі Сен-Жермен".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його заяву в інтерв'ю Tuttomercatoweb.
За його словами, він зробив все, щоб Мессі залишився в "Барселоні".
"Ліонель перейде в ПСЖ. Я б хотів, щоб Мессі залишився в "Барселоні", але цього не станеться", - сказав він.
Мессі є вихованцем "Барселони", у складі якої виступав з 2003 року. Разом з каталонським клубом нападник завоював 36 трофеїв.