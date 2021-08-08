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Президент "Барселони" назвав клуб, куди перейде Мессі

Автор: Анастасія Рокитна

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав клуб, куди перейде футболіст Ліонель Мессі. Цей клуб називається "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його заяву в інтерв'ю Tuttomercatoweb.

За його словами, він зробив все, щоб Мессі залишився в "Барселоні".

"Ліонель перейде в ПСЖ. Я б хотів, щоб Мессі залишився в "Барселоні", але цього не станеться", - сказав він.

Мессі є вихованцем "Барселони", у складі якої виступав з 2003 року. Разом з каталонським клубом нападник завоював 36 трофеїв.

Нагадаємо, Ліонель Мессі офіційно йде з іспанського футбольного клубу "Барселона".

Раніше Мессі виграв перший трофей зі збірною Аргентини.

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Месси