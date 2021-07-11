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Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины

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Воскресенье 11 июля 2021 14:40
Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины Фото: Лионель Месси (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, одержав в финале победу над Бразилией. Капитан Лионель Месси впервые выиграл финал крупного турнира в составе национальной сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина.

До сегодняшнего дня на счету аргентинца в составе национальной команды была лишь победа на молодежном Чемпионате мира-2005 и Олимпиаде-2008.

Также Месси становился обладателем серебряной медали чемпионата мира 2014 года, трижды становился серебряным призером Кубка Америки (2007, 2015, 2016) и один раз бронзовым (2019).

Форвард "Барселоны" дебютировал за сборную в 2005 году. Он четырежды доходил с ней до финалов крупных турниров, но ни разу не побеждал в них.

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