Президент "Барселоны" прокомментировал отказ от трансфера Неймара

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу прокомментировал требования, которые выдвигал "Пари Сен-Жермен" во время переговоров о трансфере нападающего Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Глава каталонского клуба был недоволен поведением парижан при переговорах. По информации источника, Бартомеу, узнав, что ПСЖ хочет за бразильца 150 миллионов евро и еще трех футболистов "сине-гранатовых, заявил, что "клуб не станем посмешищем для всего мирового футбола".

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны "летом 2017 года за 222 млн евро, став самым дорогим игроком в истории.

Нынешним летом бразилец сообщил о том, что хочет вернуться в каталонский клуб. Стороны вели переговоры, но так и не смогли договориться об условиях сделки до закрытия трансферного окна.

Ранее главный тренер парижан Томас Тухель назвал условие ухода бразильца.

Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

За "Барселону" Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.