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"Барселона" стала ближе к возвращению Неймара

Новости » Спорт    28.08.2019 - 12:11
"Барселона" стала ближе к возвращению Неймара
Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Переговоры с ПСЖ продолжаются

Барселона стала ближе к возвращению бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом рассказал спортивный директор каталонского клуба Хавьер Бордас, передает AS.

Накануне, 27 августа, стороны провели переговоры по трансферу форварда. Хотя соглашение пока не было достигнуто, однако прогресс в обсуждении возможного перехода бразильца все же был достигнут.

"Соглашения о трансфере нет. Это правда. Пока нет. Но, думаю, мы стали ближе к переходу Неймара. Обсуждаем ли с ПСЖ денежный вопрос? Конечно", - сказал Бордас.

Помимо "Барселоны" заполучить Неймара хочет мадридский "Реал". У клубов остаются считаные дни, чтобы совершить трансфер. По информации источника, представители "сине-гранатовых" настроены оптимистично и рассчитывают завершить трансфер до 2 сентября.

Ранее главный тренер парижан Томас Тухель назвал условие ухода бразильца.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны "летом 2017 года за 222 млн евро, став самым дорогим игроком в истории. Теперь же бразилец хочет вернуться в состав каталонцев.

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