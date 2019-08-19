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Главный тренер ПСЖ назвал условие ухода Неймара

Новости » Спорт    19.08.2019 - 11:51
Главный тренер ПСЖ назвал условие ухода Неймара
Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Клуб не может продать бразильца, не найдя ему замену

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал возможный уход из команды бразильского форварда Неймара. Слова специалиста передает интернет-издание Goal.com.

По данным СМИ, Неймар до конца летнего трансферного окна может перейти в каталонскую "Барселону" или мадридский "Реал". Трансферное окно будет открыто еще более чем 10 дней.

"Он не покинет клуб, пока у нас не будет замены. Это исключено. Если мы сохраним Неймара, у нас будет игрок, который поможет нам побеждать", - сказал Тухель.

Накануне ПСЖ потерпел поражение от "Ренна" (1:2) во втором туре чемпионата Франции. Наставник отметил, что Неймар пропустил этот матч из-за того, что он еще не тренировался общей группе и существует риск рецидива травмы, полученной в сборной Бразилии.

Неймар летом 2017 года покинул "Барселону" и перешел в ПСЖ за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.

Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

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