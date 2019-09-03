Президент "Барселони" прокоментував відмову від трансферу Неймара

Президент "Барселони" Хосеп Бартомеу прокоментував вимоги, які висував "Парі Сен-Жермен" під час переговорів про трансфер нападника Неймара. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Глава каталонського клубу був незадоволений поведінкою парижан при переговорах. За інформацією джерела, Бартомеу, дізнавшись, що ПСЖ хоче за бразильця 150 мільйонів євро і ще трьох футболістів "синьо-гранатових, заявив, що клуб не станемо посміховиськом для всього світового футболу".

Раніше головний тренер парижан Томас Тухель назвав умову переходу бразильця.

Неймар перейшов в ПСЖ з "Барселони" влітку 2017 роки за 222 млн євро, ставши найдорожчим гравцем в історії. Тепер же бразилець хоче повернутися до складу каталонців.