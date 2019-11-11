Президент "Барселоны" прокомментировал будущее Месси в команде

Форвард "Барселоны" Лионель Месси может быть частью каталонской команды следующие пять лет. Уверенность в этом выразил президент "сине-гранатовых" Хосеп Бартомеу, которого цитирует Sky Sports.

Контракт аргентинского нападающего с клубом истекает летом 2021 года, и, хотя клуб уже готовится к жизни без футболиста, Бартомеу настаивает, что клуб не потеряет Лео в ближайшем будущем.

"Разумеется, для всех было бы выгодно, если бы Лео оставался сильным и мотивированным и если бы мы подписали новое соглашение. Очевидно, что решение об этом должен принимать только он – своими достижениями он заслужил это право. Но как он сам сказал несколько недель назад, ему бы хотелось завершить карьеру здесь", - сказал Бартомеу.

Президент "Барселоны" ожидает, что воспитанник футбольной академии каталонского клуба, в составе первой команды выступает с 17 лет, останется в клубе и после завершения карьеры.

В текущем сезоне на счету Месси 7 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, Месси является самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба. Всю профессиональную карьеру он провел в каталонском клубе. Футболист провел за "Барсу" 687 матчей и забил 603 гола.