Президент Азербайджана назвал условия прекращения боевых действий в Карабахе

Азербайджан готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе в случае, если Армения прекратит обстрелы и выведет свои войска из региона. Азербайджан готов к дипломатическому решению конфликта.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Report.az.

По его словам, Баку готов к переговорам, если Ереван продемонстрирует желание решить конфликт за столом переговоров.

"Я много раз говорил, и это моя позиция, если Армения, например, прекратит огонь сегодня и продемонстрирует конструктивную позицию за столом переговоров, если она возьмет на себя конкретное обязательство вывести войска с наших оставшихся земель, мы готовы остановиться. Военное решение должно перейти на политический уровень, и мы готовы к этому", - сказал Алиев.

При этом он отметил, что сейчас действия Армении свидетельствуют об обратном.

"Премьер-министр Армении направляет письмо президенту России и просит о военной помощи. Это совершенно неприемлемо. Для этого нет никаких оснований", - добавил президент Азербайджана.

Напомним, 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором запросил помощи в решении конфликта в Карабахе.

При этом Азербайджан выступил против вмешательства в конфликт третьих стран.