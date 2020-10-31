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Армения запросила у России помощь для "обеспечения безопасности"

Ереван , Суббота 31 октября 2020 08:46
Армения запросила у России помощь для "обеспечения безопасности"
Фото: Никол Пашинян (facebook.com Mir24TV)
Автор: Максим Зайченко

В субботу, 31 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит помощи, основываясь на двусторонних соглашениях между странами. В частности, Пашинян просит Путина помочь "обеспечить безопасность".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Отмечается, что в письме армянский лидер представил ситуацию, сложившуюся в результате конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Он также в очередной раз обвинил Турцию, которая является членом НАТО, во вмешательстве в конфликт.

"Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РВ, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения договорились не обстреливать мирное население в Карабахе.

Отметим, с 26 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США.

Также резидент Турции Реджеп Эрдоган предложил Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе.

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