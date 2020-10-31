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Баку против вмешательства третьих стран в конфликт с Ереваном, - Алиев

Баку, Суббота 31 октября 2020 17:34
Баку против вмешательства третьих стран в конфликт с Ереваном, - Алиев
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Дмитрий Левицкий

Азербайджан выступает против вовлечения третьих стран в конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе. В то же время Баку не видит, чтобы сейчас кто-то третий был втянут в конфликт.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

Алиев обвинил армянскую сторону в намерениях втянуть в нагорно-карабахский конфликт азербайджанских партнеров и друзей.

"Мы знаем, что армяне хотят втянуть некоторых из них в этот бой, но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее", - подчеркнул он.

Кроме того, азербайджанский лидер отрицает вовлечение в конфликт турецких военнослужащих.

"Турецкие солдаты могут быть здесь, да. В прошлом году мы провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с другими странами. Мы являемся частью программы НАТО. Здесь нет ничего удивительного. Вы видели их в Баку, а не в бою", - добавил Алиев.

Напомним, недавно премьер Армении Никол Пашинян попросил помощи в России из-за конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Позже в Министерстве иностранных дел России назвали условие для предоставления помощи Армении.

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Новости Украины В мире Ильхам АлиевАрменияАзербайджанНагорный Карабах

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