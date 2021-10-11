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Президент Австрии объявил о завершении правительственного кризиса

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Австрия, Понедельник 11 октября 2021 06:01
Президент Австрии объявил о завершении правительственного кризиса Фото: Александер Шалленберг, глава МИД Австрии (flickr.com/minoritenplatz8)
Автор: Артур Родивилов

Новым канцлером Австрии станет дипломат Александер Шалленберг, возглавлявший МИД страны в правительстве Себастьяна Курца. Вечером в воскресенье, 10 октября, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, выступая перед журналистами в Вене, подтвердил, что 11 октября приведет его к присяге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Ван дер Беллена, он уже переговорил с Шалленбергом, а также вице-канцлером Австрии Вернером Коглером и те заверили его, что для дальнейшей совместной работы в правительстве Австрии есть устойчивый фундамент.

"Нынешний правительственный кризис окончен. Работа на пользу нашей страны может быть продолжена", - заявил президент.

Он добавил, что из-за скандала, приведшего к отставке Себастьяна Курца, доверие австрийцев к политике оказалось подорвано.

Александр Шалленберг (52 года) - сын дипломата, проработал большую часть своей карьеры в Министерстве иностранных дел Австрии. Он занимал ключевые посты во временном правительстве, которое было сформировано, когда Курц пытался переизбраться в 2019 году.

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