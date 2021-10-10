Австрия в понедельник получит нового канцлера: кто им станет

Президент Австрии Александер ван дер Беллен в понедельник, 11 октября, назначит нового канцлера страны. Эта должность освободилась после того, как Себастьян Курц объявил об отставке на фоне коррупционного скандала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RSI .

Новым канцлером Австрии, как ожидается, станет действующий министр иностранных дел страны Александер Шалленберг. Он сегодня провел встречу с глазу на глаз с австрийским президентом.

Перед встречей с президентом, Шалленберг провел личную беседу с вице-канцлером Вернером Коглером, который является лидером "зеленых" в коалиционном правительстве и еще вчера выразил поддержку главе МИД, ставшем временным главой Кабмина.

Что известно о Шалленберге

Александр Шалленберг (52 года) - сын дипломата, проработал большую часть своей карьеры в Министерстве иностранных дел Австрии. Он занимал ключевые посты во временном правительстве, которое было сформировано, когда Курц пытался переизбраться в 2019 году.