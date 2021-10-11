Президент Австрії оголосив про завершення урядової кризи

Новим канцлером Австрії стане дипломат Александер Шалленберг, який очолював МЗС країни в уряді Себастьяна Курца. Увечері в неділю, 10 жовтня, президент Австрії Александер Ван дер Беллен, виступаючи перед журналістами у Відні, підтвердив, що 11 жовтня приведе його до присяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За словами Ван дер Беллена, він вже переговорив з Шалленбергом, а також віце-канцлером Австрії Вернером Коглером і ті запевнили його, що для подальшої спільної роботи в уряді Австрії є стійкий фундамент.

"Нинішня урядова криза закінчена. Робота на користь нашої країни може бути продовжена", - заявив президент.

Він додав, що через скандал, що призвів до відставки Себастьяна Курца, довіру австрійців до політики було підірвано.