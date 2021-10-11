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Президент Австрії оголосив про завершення урядової кризи

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Австрія, Понеділок 11 жовтня 2021 06:01
Президент Австрії оголосив про завершення урядової кризи Фото: Александер Шалленберг, глава МЗС Австрії (flickr.com/minoritenplatz8)
Автор: Артур Родивилов

Новим канцлером Австрії стане дипломат Александер Шалленберг, який очолював МЗС країни в уряді Себастьяна Курца. Увечері в неділю, 10 жовтня, президент Австрії Александер Ван дер Беллен, виступаючи перед журналістами у Відні, підтвердив, що 11 жовтня приведе його до присяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Ван дер Беллена, він вже переговорив з Шалленбергом, а також віце-канцлером Австрії Вернером Коглером і ті запевнили його, що для подальшої спільної роботи в уряді Австрії є стійкий фундамент.

"Нинішня урядова криза закінчена. Робота на користь нашої країни може бути продовжена", - заявив президент.

Він додав, що через скандал, що призвів до відставки Себастьяна Курца, довіру австрійців до політики було підірвано.

Олександр Шалленберг (52 роки) - син дипломата, пропрацював більшу частину своєї кар'єри в Міністерстві закордонних справ Австрії. Він займав ключові посади в тимчасовому уряді, який був сформований, коли Курц намагався переобратися у 2019 році.

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