Президент Аргентини заявив про готовність приїхати до України

Президент Аргентини

Хав’єр Мілей очолив Аргентину наприкінці 2023 року та від самого початку свого президентства зайняв проукраїнську позицію у міжнародній політиці. Він неодноразово заявляв про підтримку територіальної цілісності України та критикував дії Росії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові запрошував раніше його здійснити візит до Києва.

Мілей обійняв посаду глави держави, коли економічна ситуація в Аргентині була вкрай складною - інфляція тоді сягала 211%, а близько 40% громадян жили за межею бідності.

Менш ніж за два роки його перебування при владі країна змогла вийти на бюджетний профіцит, а рівень інфляції знизився приблизно до 36%.

Водночас Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україна зацікавлена у вивченні аргентинського досвіду дерегуляції економіки та боротьби з інфляцією.