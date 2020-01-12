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"Президент" Абхазії Хаджимба склав повноваження

Новини » Політика     12.01.2020 - 20:24
"Президент" Абхазії Хаджимба склав повноваження
Фото: Рауль Хаджимба (kremlin.ru)

Хаджимба ще не визначився з приводу участі в нових "виборах президента Абхазії"

"Президент" окупованої Росією Абхазії Рауль Хаджимба вирішив піти у відставку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відзначимо, що раніше учасники протесту пішли брати штурмом дачу Рауля Хаджимба, вимагаючи його відставки.

"Так, я пішов", - заявив "президент" самопроголошеної республіки.

Відповідаючи на питання, чи буде він брати участь у позачергових "виборах президента Абхазії", Хаджимба відповів, що "життя покаже".

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) самопроголошеної республіки Абхазія призначила "вибори президента" на 22 березня. Так, ЦВК Абхазії не згодна з рішенням касаційної колегії Верховного суду республіки про скасування "результатів другого туру виборів президента", проте змушена йому підкоритися.

Як писало РБК-Україна, в Абхазії Верховний суд 10 січня скасував рішення Центрвиборчкому про підсумки "виборів президента Абхазії" і постановив призначити повторні "вибори".

Рішенню суду передували мітинги. Зокрема, у будівлі "адміністрації" протестуючі вимагали визнати недійсними минулі так звані "вибори" президента в 2019 році.

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