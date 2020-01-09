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В Абхазии протестующие захватили "администрацию президента"

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 15:34
В Абхазии протестующие захватили "администрацию президента"
Фото: митинг в Абхазии (twitter.com/Beria911/)

В результате столкновений пострадали несколько человек

На оккупированной РФ территории Абхазии начался митинг у здания "администрации", протестующие требовали признать недействительными прошедшие так называемые "выборы" президента в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что протестующие прорвались в здание, выломали двери на первом этаже, внутри "администрации" собралось несколько десятков человек. В результате столкновений пострадали несколько человек, однако в местном "Минздраве" утверждали, что никто не пострадал. В митинге участвовали около тысячи человек.

Акция проходит в день, когда кассационная коллегия "Верховного суда Абхазии" рассматривала иск оппозиционера Алхаса Квицинии, уступившего действующему главе государства Рауль Хаджимбе, набрав 46,19% голосов против 47,38.

Напомним, в Грузии планируют создать аналог нормандского формата для возврата оккупированных Российской Федерацией территорий Южной Осетии и Абхазии.

Как отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили, вести диалог с Россией о возврате территорий Грузии необходимо при поддержке партнеров, так как самостоятельно решить данный вопрос не получится.

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