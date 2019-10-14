Преждевременно говорить о новом этапе обмена, - омбудсмен РФ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что пока рано говорить о новом этапе обмена пленными с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Москальковою, в данный момент новый этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией не сформирован, поэтому рано обсуждать сроки взаимного освобождения российских и украинских граждан.

"Пока второй этап, по моему мнению, еще не сформировался. По времени лично мне пока не понятно", - пояснила она.

Кроме того, российский омбудсмен рассказала, что в настоящее время следит за состоянием 36 осужденных в Украине граждан РФ. Она добавила, что регулярно обращается к украинской коллеге Людмиле Денисовой за информацией о состоянии заключенных.

"Формированием списков, которые могут быть согласованы с украинской стороной, у нас занимаются другие органы. У меня в аппарате есть мониторинговая группа, которая отслеживает судьбу каждого человека, который обратился ко мне непосредственно сам, или через родственников, или через наши органы. У меня сегодня в списке 36 человек, которые находятся в зоне моего особого внимания", - заявила Москалькова.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс нового обмена пленными с Россией находится на завершающем этапе. Министр рассказал, что новый обмен будет включать 3 группы людей. Он добавил, что новый обмен будет более сложным, чем предыдущий.

Кроме того, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после встречи в нормандском формате.