Передчасно говорити про новий етап обміну, - омбудсмен РФ

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що поки зарано говорити про новий етап обміну полоненими з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Москальковою, в даний момент новий етап обміну утримуваними особами між Україною та Росією не сформований, тому зарано обговорювати терміни взаємного звільнення російських та українських громадян.

"Поки другий етап, на мою думку, ще не сформувався. За часом особисто мені поки не зрозуміло", - пояснила вона.

Крім того, російський омбудсмен розповіла, що наразі слідкує за станом 36 засуджених в Україні громадян РФ. Вона додала, що за регулярно звертається до української колеги Людмили Денісової за інформацією про стан ув'язнених.

"Формуванням списків, які можуть бути узгоджені з українською стороною, у нас займаються інші органи. У мене в апараті є моніторингова група, яка відстежує долю кожної людини, яка звернулася до мене безпосередньо сама, або через родичів, або через наші органи. У мене сьогодні в списку 36 осіб, які перебувають в зоні моєї особливої уваги", - заявила Москалькова.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що процес нового обміну полоненими з Росією знаходиться на завершальному етапі. Міністр розповів, що новий обмін буде включати 3 групи людей. Він додав, що новий обмін буде більш складним, ніж попередній.

Крім того, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною та РФ стане відома після зустрічі в нормандському форматі.