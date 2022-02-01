Презентован первый в мире ноутбук без разъемов

Компания Craob представила первый ноутбук в мире, который не имеет никаких разъемов. Толщина корпуса составляет всего 7 мм.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Craob.
Заряжается ноутбук также беспроводным способом благодаря станции, крепящейся на магнитах. О стоимости гаджета и дате презентации пока нет информации.
Фото: зарядная станция для Craob X (craob.com)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung определилась с датой презентации флагманов серии Galaxy S22.
Также компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, планирует создать самый быстрый суперкомпьютер. Он будет полностью построен уже в середине 2022 года.