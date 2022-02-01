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Презентован первый в мире ноутбук без разъемов

Автор: Сергей Пышкин

Компания Craob представила первый ноутбук в мире, который не имеет никаких разъемов. Толщина корпуса составляет всего 7 мм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Craob.

Какими характеристиками оборудован Craob X:

  • дисплей 13,3 дюйма и формат 4K UHD;
  • экран имеет вырез для фронтальной камеры в стиле современных смартфонов;
  • толщина корпуса составляет 7 мм;
  • чипсет-Intel Core i7-1280P с TDP 28 Вт поколения Alder Lake;
  • оперативная память - 32 Гб;
  • SSD объемом 2 Тб;
  • отсутствует дискретная видеокарта;
  • для подключения сети используется контроллер Wi-Fi 6E;
Фото: ноутбук Craob X (craob.com)

Заряжается ноутбук также беспроводным способом благодаря станции, крепящейся на магнитах. О стоимости гаджета и дате презентации пока нет информации.

Фото: зарядная станция для Craob X (craob.com)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung определилась с датой презентации флагманов серии Galaxy S22.

Также компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, планирует создать самый быстрый суперкомпьютер. Он будет полностью построен уже в середине 2022 года.

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