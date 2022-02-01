Презентовано перший у світі ноутбук без роз'ємів

Компанія Craob представила перший ноутбук в світі, який не має ніяких роз'ємів. Товщина корпусу складає всього 7 мм.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Craob.
Заряджається ноутбук також бездротовим способом завдяки станції, що кріпиться на магнітах. Про вартість гаджета і дату презентації поки немає інформації.
Фото: зарядна станція для Craob X (craob.com)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Samsung визначилася з датою презентації флагманів серії Galaxy S22.
Також компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, планує створити найшвидший суперкомп'ютер. Він буде повністю побудований вже в середині 2022 року.