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Превышение скорости и заклеенные номера: какие еще штрафы вырастут в Украине

Автор: РБК-Украина

С середины недели в Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Они будут касаться как водителей, так и пешеходов.

Об этом на брифинге рассказал замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, за превышение скорости на более 20 км/ч штраф увеличивается с 255 до 340 гривен. А за превышение скорости на более 50 км/ч - с 51 до 510 гривен. Неиспользование ремней безопасности и мотошлемов - с 51 до 510 гривен.

За грязные, заклеенные или установленные с нарушением номерные знаки штраф повышается с 170 до 850 гривен. Повторное на протяжении года нарушение - с 255 до 1 700 гривен.

При этом для водителей, у которых забрали права, но они все равно продолжают управлять авто, штрафы повышаются с 510 до 20 400 гривен. До этого штрафовали на 510 гривен при каждой остановке, теперь повторное нарушение грозит штрафом 40 800 гривен, лишением прав и оплачиваемым изъятием авто.

Кроме того, повысились штрафы для пешеходов и велосипедистов:

  • переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора/регулировщика - с 51 до 255 гривен;
  • нарушение правил велосипедистом - 340 гривен;
  • повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом - 850 гривен.

Напомним, ранее в полиции разъяснили, как ужесточат наказание за пьяные ДТП с жертвами.

Также сообщалось, что теперь сроки лишения прав за пьяное вождение будут суммироваться.

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