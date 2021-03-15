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Большие штрафы, арест и конфискация: что теперь грозит за пьяное вождение

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 12:00
Большие штрафы, арест и конфискация: что теперь грозит за пьяное вождение Фото: украинцев будут по-новому наказывать за пьяное вождение (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: РБК-Украина

На этой неделе в Украине вступит в силу новый закон, который ужесточает наказание за пьяное вождение. В частности, предусмотрены большие штрафы, административные аресты и конфискация автомобиля.

Об этом на брифинге рассказал замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, если за первое нарушение предусматривался штраф 10 200 гривен и лишение прав на 1 год, то теперь штраф повышается до 17 000 гривен.

За второе нарушение в течение года штраф увеличивается с 20 400 до 34 000 гривен. В силе остается лишение водительских прав на три года. Добавляется - оплачиваемое изъятие авто и административный арест на 10 суток.

"Административный арест - это новая санкция. И суд при принятии решения с учетом личности нарушителя, с учетом его имущественного положения и других обстоятельств, может определить наказание именно в виде административного ареста. Потому что во многих случаях даже штраф в 34 000 гривен может быть недостаточно действенным для определенных категорий лиц", - отметил Билошицкий.

Что касается оплачиваемого изъятия, то по этой процедуре по решению суда автомобиль изымается, продается на аукционе, а средства возвращаются собственнику.

Если в течение года водитель в третий раз попадается на пьяном вождении, то ему грозит штраф 51 000 гривен, лишение прав на 10 лет и административный арест на 15 суток. Кроме того, предусмотрена конфискация авто.

А за употребление алкоголя или особых лекарственных средств после нарушения и до освидетельствования штраф подняли с 20 400 гривен до 34 000 гривен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил ужесточение ответственности за пьяное вождение. РБК-Украина разбиралось с основными моментами нового закона.

Ранее также разрешили перевозить детей в авто на переднем сиденье при определенном условии.

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