ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лишение прав за пьяное вождение: при новом нарушении сроки будут суммироваться

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 12:22
Лишение прав за пьяное вождение: при новом нарушении сроки будут суммироваться Фото: Алексей Билошицкий (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

С вступлением в силу нового закона, который ужесточает наказание за пьяное вождение, вводится новый подход к лишению водительских прав. Теперь сроки будут не заменяться, а суммироваться.

Об этом на брифинге рассказал замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Срок лишения водительских прав будет суммироваться, то есть не замещаться новым сроком. Если человека лишили прав сроком на один год, то в случае второго нарушения 1 год заменялся 3 годами. Теперь сроки будут суммироваться, то есть 1+3", - отметил Билошицкий.

Отметим, ранее стало известно, что теперь водителям за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозят более высокие штрафы, административный арест и даже конфискация авто.

Напомним, РБК-Украина уже расписывало все моменты нового законодательства об ужесточении ответственности за пьяное вождение.

До этого Кабинет министр изменил правила перевозки детей в авто. Теперь надо обязательно иметь специальные системы удерживания, если планируется перевозить ребенка, рост которого менее 145 см. Другими словами, нужно специальное детское автокресло.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество пьяный водители наказание
NEWS
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
DAILY
Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств
Светлана Шереметьева-Турчинзаместитель генерального директора Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств