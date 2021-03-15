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Перевищення швидкості та заклеєні номери: які ще штрафи зростуть в Україні

Автор: РБК-Україна

З середини тижня в Україні набирають чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Вони будуть стосуватися як водіїв, так і пішоходів.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, за перевищення швидкості на 20 км/год штраф збільшується з 255 до 340 гривень. А за перевищення швидкості на 50 км/год - з 51 до 510 гривень. Невикористання ременів безпеки та мотошоломів - з 51 до 510 гривень.

За брудні, заклеєні або встановлені з порушенням номерні знаки штраф підвищується з 170 до 850 гривень. Повторне протягом року порушення - з 255 до 1 700 гривень.

При цьому для водіїв, у яких забрали права, але вони все одно продовжують керувати авто, штрафи підвищуються з 510 до 20 400 гривень. До цього штрафували на 510 гривень при кожній зупинці, тепер повторне порушення загрожує штрафом 40 800 гривень, позбавленням прав і оплачуваним вилученням авто.

Крім того, підвищилися штрафи для пішоходів і велосипедистів:

  • перехід в невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора/регулювальника - з 51 до 255 гривень;
  • порушення правил велосипедистом - 340 гривень;
  • повторне порушення ПДР велосипедистом або пішоходом - 850 гривень.

Нагадаємо, раніше в поліції роз'яснили, як посилять покарання за п'яні ДТП з жертвами.

Також повідомлялося, що тепер терміни позбавлення прав за п'яне водіння будуть додаватися.

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