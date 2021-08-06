Превратился в огненный шар: астронавт показал, как падал российский модуль "Пирс"

"Вход в атмосферу без теплозащитного экрана создает красивый огненный шар. Вы ясно видите, как более мелкие куски плавящегося металла всплывают и усиливают фейерверк", - отметил Песке.

В течение нескольких минут астронавты с МКС имели возможность наблюдать за модулем, который почти мгновенно превратился в огненный шар из-за сверхвысокой температуры от трения, которая достигает отметки 1600 градусов.

Как отметил Песке, стоит быть более осмотрительным при загадывании желаний во время падения звезды, поскольку последняя может оказаться обычным орбитальным мусором.