Перетворився у вогняну кулю: астронавт показав, як падав російський модуль "Пірс"

"Входження в атмосферу без теплозахисного екрана створює гарну вогняну кулю. Ви ясно бачите, як більш дрібні шматки металу, що плавиться, спливають і підсилюють феєрверк", - відзначив Песке.

Протягом декількох хвилин астронавти з МКС мали можливість спостерігати за модулем, який майже миттєво перетворився у вогняну кулю через надвисоку температуру від тертя, яка досягає відмітки 1600 градусів.

Як відзначив Песке, варто бути більш обачним при загадуванні бажань під час падіння зірки, оскільки остання може виявитись звичайним орбітальним сміттям.