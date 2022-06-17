Превращение Швеции и Финляндии в дом для террористов является угрозой для НАТО, - Минобороны Турции

"НАТО - это организация безопасности. Одной из крупнейших сфер борьбы является терроризм. Основные принципы НАТО требуют борьбы со всеми формами террористических организаций для региональной и глобальной стабильности и безопасности. Это требует сотрудничества и солидарности в этом отношении. Это то, что существует в традициях НАТО, ее базовых документах, ее принципах работы", - заявил министр.

Как отметил Акар, Турция является единственной страной НАТО, которая борется с более чем одной террористической организацией, а также удерживает барьер между Европой и терроризмом.

По словам министра, принципы террористов несовместимы с духом НАТО.

"Тот факт, что Швеция и Финляндия оказывают политическую и финансовую поддержку террористическим организациям, предоставляют оружие и превращают ее в гнездо террора, также является угрозой для НАТО",- добавил Акар.