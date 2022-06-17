Перетворення Швеції та Фінляндії в дім для терористів є загрозою для НАТО, - Міноборони Туреччини

Фінансування тероризму може перетворити Швецію й Фінляндію в розсадник злочинців. Це, зі свого боку, не відповідає духу Альянсу й загрожує йому у разі приєднання скандинавських країн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hürriyet.
"НАТО - це організація безпеки. Однією з найбільших сфер боротьби є тероризм. Основні принципи НАТО вимагають боротьби з усіма формами терористичних організацій для регіональної та глобальної стабільності та безпеки. Це вимагає співпраці та солідарності щодо цього. Це те, що існує в традиціях НАТО, її базових документах, її принципах роботи", - заявив міністр.
Як відзначив Акар, Туреччина є єдиною країною НАТО, яка бореться з більш ніж однією терористичною організацією, а також утримує бар'єр між Європою та тероризмом.
За словами міністра, принципи терористів несумісні з духом НАТО.
"Той факт, що Швеція та Фінляндія надають політичну та фінансову підтримку терористичним організаціям, надають зброю та перетворюють її на гніздо терору, також є загрозою для НАТО", - додав Акар.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Туреччина відмовилася від пропозиції НАТО провести тристоронні переговори з Фінляндією та Швецією.
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