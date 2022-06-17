Перетворення Швеції та Фінляндії в дім для терористів є загрозою для НАТО, - Міноборони Туреччини

"НАТО - це організація безпеки. Однією з найбільших сфер боротьби є тероризм. Основні принципи НАТО вимагають боротьби з усіма формами терористичних організацій для регіональної та глобальної стабільності та безпеки. Це вимагає співпраці та солідарності щодо цього. Це те, що існує в традиціях НАТО, її базових документах, її принципах роботи", - заявив міністр.

Як відзначив Акар, Туреччина є єдиною країною НАТО, яка бореться з більш ніж однією терористичною організацією, а також утримує бар'єр між Європою та тероризмом.

За словами міністра, принципи терористів несумісні з духом НАТО.

"Той факт, що Швеція та Фінляндія надають політичну та фінансову підтримку терористичним організаціям, надають зброю та перетворюють її на гніздо терору, також є загрозою для НАТО", - додав Акар.