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Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией: что известно

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Турция, Среда 15 июня 2022 16:32
Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией: что известно Фото: Турция отказалась от предложения НАТО провести переговоры с Финляндией и Швецией (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией. Намеченная предварительно на среду, 15 июня, встреча не состоялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была "конечной задачей... но мы к этому еще не пришли", - пишет газета со ссылкой на слова источника в НАТО.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал разговор с финским представителем по поводу заявки Хельсинки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

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