Претензий не предъявляли: Минобороны РФ отрицает нарушение воздушного пространства Эстонии

Министерство обороны Российской Федерации отрицает заявление Эстонии касаемо нарушения военного пространства самолетом А-50. Диспетчеры страны, якобы, не имели никаких претензий к полету.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC .

Отмечается, что экипаж самолета А-50 осуществлял плановый и заранее согласованный перелет с аэродрома в постоянный пункт дислокации. Пилоты находились в постоянной связи с диспетчерами Эстонии, которые, якобы, не имели никаких претензий к полету.

Добавим, что 23 сентября Эстония вызвала посла России для вручения ноты за вчерашний полет А-50. МИД страны называет инцидент "досадным и серьезным".