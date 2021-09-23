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Претензій не пред'являли: Міноборони РФ заперечує порушення повітряного простору Естонії

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони Російської Федерації заперечує заяву Естонії щодо порушення військового простору літаком А-50. Диспетчери країни, нібито, не мали жодних претензій до польоту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

Зазначається, що екіпаж літака А-50 здійснював плановий й заздалегідь узгоджений переліт з аеродрому до постійного пункту дислокації. Пілоти перебували в постійному зв’язку з диспетчерами Естонії, які, нібито, не мали жодних претензій до польоту.

Додамо, що 23 вересня Естонія викликала посла Росії для вручення ноти через вчорашній політ А-50. МЗС країни називає інцидент "прикрим та серйозним".

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Естонія вручила ноту протесту послу Росії та звернула його увагу на серію порушень повітряного простору з боку РФ.

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