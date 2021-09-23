Претензій не пред'являли: Міноборони РФ заперечує порушення повітряного простору Естонії

Зазначається, що екіпаж літака А-50 здійснював плановий й заздалегідь узгоджений переліт з аеродрому до постійного пункту дислокації. Пілоти перебували в постійному зв’язку з диспетчерами Естонії, які, нібито, не мали жодних претензій до польоту.

Додамо, що 23 вересня Естонія викликала посла Росії для вручення ноти через вчорашній політ А-50. МЗС країни називає інцидент "прикрим та серйозним".