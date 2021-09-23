МИД Эстонии вызвал посла России: причина
Фото: МИД Эстонии вызвал российского посла (flickr.com/37266013@N00)
МИД Эстонии вызвал посла России. Дипломату вручили ноту протеста о нарушении воздушной границы страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.
"Сегодня, 23 сентября, министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что российскому дипломату выражен протест и вручена нота о нарушении 22 сентября эстонского воздушного пространства.
В эстонском МИДе назвали этот инцидент "очень досадным и серьезным". Также российскому послу было обращено внимание на серию нарушений воздушной границы страны самолетами РФ.