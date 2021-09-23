ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД Эстонии вызвал посла России: причина

Новина українською →
Таллин, Четверг 23 сентября 2021 15:11
МИД Эстонии вызвал посла России: причина Фото: МИД Эстонии вызвал российского посла (flickr.com/37266013@N00)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Эстонии вызвал посла России. Дипломату вручили ноту протеста о нарушении воздушной границы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

"Сегодня, 23 сентября, министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российскому дипломату выражен протест и вручена нота о нарушении 22 сентября эстонского воздушного пространства.

В эстонском МИДе назвали этот инцидент "очень досадным и серьезным". Также российскому послу было обращено внимание на серию нарушений воздушной границы страны самолетами РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония
NEWS
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги