Претензий не предъявляли: Минобороны РФ отрицает нарушение воздушного пространства Эстонии
Министерство обороны Российской Федерации отрицает заявление Эстонии касаемо нарушения военного пространства самолетом А-50. Диспетчеры страны, якобы, не имели никаких претензий к полету.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.
Отмечается, что экипаж самолета А-50 осуществлял плановый и заранее согласованный перелет с аэродрома в постоянный пункт дислокации. Пилоты находились в постоянной связи с диспетчерами Эстонии, которые, якобы, не имели никаких претензий к полету.
Добавим, что 23 сентября Эстония вызвала посла России для вручения ноты за вчерашний полет А-50. МИД страны называет инцидент "досадным и серьезным".
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Эстония вручила ноту протеста послу России та обратила его внимание на серию нарушений воздушного пространства со стороны РФ.