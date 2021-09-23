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Претензий не предъявляли: Минобороны РФ отрицает нарушение воздушного пространства Эстонии

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Россия, Четверг 23 сентября 2021 17:43
Претензий не предъявляли: Минобороны РФ отрицает нарушение воздушного пространства Эстонии Фото: Россия отрицает нарушение воздушного пространства Эстонии (russianplanes.net)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Российской Федерации отрицает заявление Эстонии касаемо нарушения военного пространства самолетом А-50. Диспетчеры страны, якобы, не имели никаких претензий к полету.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

Отмечается, что экипаж самолета А-50 осуществлял плановый и заранее согласованный перелет с аэродрома в постоянный пункт дислокации. Пилоты находились в постоянной связи с диспетчерами Эстонии, которые, якобы, не имели никаких претензий к полету.

Добавим, что 23 сентября Эстония вызвала посла России для вручения ноты за вчерашний полет А-50. МИД страны называет инцидент "досадным и серьезным".

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Эстония вручила ноту протеста послу России та обратила его внимание на серию нарушений воздушного пространства со стороны РФ.

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