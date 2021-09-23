ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Претензій не пред'являли: Міноборони РФ заперечує порушення повітряного простору Естонії

Новость на русском →
Росія, Четвер 23 вересня 2021 17:43
Претензій не пред'являли: Міноборони РФ заперечує порушення повітряного простору Естонії Фото: Росія заперечує порушення повітряного простору Естонії (russianplanes.net)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони Російської Федерації заперечує заяву Естонії щодо порушення військового простору літаком А-50. Диспетчери країни, нібито, не мали жодних претензій до польоту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

Зазначається, що екіпаж літака А-50 здійснював плановий й заздалегідь узгоджений переліт з аеродрому до постійного пункту дислокації. Пілоти перебували в постійному зв’язку з диспетчерами Естонії, які, нібито, не мали жодних претензій до польоту.

Додамо, що 23 вересня Естонія викликала посла Росії для вручення ноти через вчорашній політ А-50. МЗС країни називає інцидент "прикрим та серйозним".

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Естонія вручила ноту протесту послу Росії та звернула його увагу на серію порушень повітряного простору з боку РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія
NEWS
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки