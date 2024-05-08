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Претендент на єврокубки несподівано попросив замінити арбітра: відома причина

Фото: Олександр Шандор і "Рух" представляють одне місто (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Львівський "Рух" звернувся до комітету арбітрів Української асоціації футболу з проханням замінити головного суддю поєдинку 28-го туру Прем'єр-ліги проти київської "Оболоні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Оболонь" – "Рух" відбудеться 11 травня у Києві. Поєдинок прийме стадіон "Оболонь Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 15:30.

За результатами жеребкування арбітром поєдинку став Олександр Шандор. Утім, "жовто-чорні" побоюються додаткового тиску на рефері через прописку. Представник суддівської династії – львів'янин.

"Наш клуб підтримує зміни, запропоновані комітетом арбітрів УАФ, зокрема щодо процедури жеребкування. Проте, переконані, що в ситуації з призначенням арбітра Олександра Шандора на гру за участю ФК "Рух", було б доцільно зробити виняток і замінити його на будь-якого іншого арбітра", – йдеться в заяві.

Львівська команда йде на 5-й сходинці в Прем'єр-лізі. "Рух" набрав 45 очок і лише трьома пунктами поступається "Дніпру-1", який замикає топ-4 елітного дивізіону. Тим часом "Оболонь" – на 13-й сходинці (25 пунктів).

 

 

 

До слова, раніше Балакін отримав призначення на півфінал Ліги Європи.

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