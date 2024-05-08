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Претендент на еврокубки неожиданно попросил заменить арбитра: известна причина

Фото: Александр Шандор и "Рух" представляют один город (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Львовский "Рух" обратилось в комитет арбитров Украинской ассоциации футбола с просьбой заменить главного судью поединка 28-го тура Премьер-лиги против киевской "Оболони".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Оболонь" – "Рух" состоится 11 мая в Киеве. Поединок примет стадион "Оболонь Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30.

По результатам жеребьевки арбитром поединка стал Александр Шандор. Впрочем, "желто-черные" опасаются дополнительного давления на рефери из-за прописки. Представитель судейской династии – львовянин.

"Наш клуб поддерживает изменения, предложенные комитетом арбитров УАФ, в частности, по процедуре жеребьевки. Однако, убеждены, что в ситуации с назначением арбитра Александра Шандора на игру с участием ФК "Рух", было бы целесообразно сделать исключение и заменить его на любого другого арбитра", – говорится в заявлении.

Львовская команда идет на 5-й строчке в Премьер-лиге. "Рух" набрал 45 очков и лишь три пункта уступает "Днепру-1", замыкающему топ-4 элитного дивизиона. Тем временем "Оболонь" – на 13-й строчке (25 пунктов).

 

 

К слову, ранее Балакин получил назначение на полуфинал Лиги Европы.

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