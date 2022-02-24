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Преступность упала до нуля. Нацполиция отчиталась о ситуации в Украине после вторжения

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Четверг 24 февраля 2022 22:14
Преступность упала до нуля. Нацполиция отчиталась о ситуации в Украине после вторжения Фото: Национальная полиция (mvs.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная полиция опубликовала сведения о криминогенной ситуации в Украине после военного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Facebook.

"После вторжения преступность упала практически до нуля. Никаких грабежей и мародерства нет ни в одном городе Украины", – написал он.

По словам Геращенко, полицейские получили четкие рекомендации жестко реагировать на все попытки раскачать ситуацию. Национальная полиция ведет работу в усиленном режиме.

В течение дня полицейские вместе с добровольцами охраняли правопорядок в регионах. Они патрулируют улицы и охраняют объекты критической инфраструктуры.

К слову, в Гостомеле Вооруженные силы ведут бой с передовыми отрядами российских десантников.

Тем временем Соединенные Штаты собрались организовать новую партию поставок вооружения в Украину.

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