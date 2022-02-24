Преступность упала до нуля. Нацполиция отчиталась о ситуации в Украине после вторжения

Национальная полиция опубликовала сведения о криминогенной ситуации в Украине после военного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Facebook.

"После вторжения преступность упала практически до нуля. Никаких грабежей и мародерства нет ни в одном городе Украины", – написал он.

По словам Геращенко, полицейские получили четкие рекомендации жестко реагировать на все попытки раскачать ситуацию. Национальная полиция ведет работу в усиленном режиме.

В течение дня полицейские вместе с добровольцами охраняли правопорядок в регионах. Они патрулируют улицы и охраняют объекты критической инфраструктуры.