UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Преступление на виду". Кулеба призвал мир поддержать создание спецтрибунала для РФ

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин публично признался в преступлении агрессии против Украины. На Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что военное вторжение в Украину было сознательным решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Я еще раз призываю все государства: поддержать создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду. Справедливость должна восторжествовать", - написал он.

Напомним, сегодня Путин заявил, что Россия ввела свои войска на Донбасс в 2014 году из-за якобы геноцида жителей Донбасса.

"Мы начали военные действия в 2014 году после "государственного переворота" в Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая "геноциду" людей, проживающих на Донбассе 8 лет. Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем. Россия приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник вооруженным путем. Мы это сделали сознательно", - подчеркнул он.

Ранее Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить Россию за военные преступления.

Кроме того, Кулеба заявлял, что есть проблемы по созданию трибунала для России из-за вторжения в Украину и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания Спецтрибунала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаВойна России против Украины